News Mural unveiled at Drouin Men's Shed Federal Member for Monash Mary Aldred was recently on hand with Drouin Men's Shed committee and members to unveil a new mural. by Warragul Drouin Gazette Published December 31, 2025 Standing in front of the new mural are the hard-working committee of Drouin Men's Shed including (from left) treasurer Steve Bone, president Brian Williams, Werner Lochki, Chris Greene and vice president James Hunt.