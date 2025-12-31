Wednesday, 31 December 2025
Subscribe
News

Mural unveiled at Drouin Men's Shed

Federal Member for Monash Mary Aldred was recently on hand with Drouin Men's Shed committee and members to unveil a new mural.

Warragul Drouin Gazette profile image
by Warragul Drouin Gazette
Published
Mural unveiled at Drouin Men's Shed
Standing in front of the new mural are the hard-working committee of Drouin Men's Shed including (from left) treasurer Steve Bone, president Brian Williams, Werner Lochki, Chris Greene and vice president James Hunt.
Updated

Read More

puzzles,videos,hash-videos