Local soccer kicks off
Soccer in Gippsland had a new look on the weekend as Football Victoria (FV) Gippsland officially kicked off their season.
Soccer in Gippsland had a new look on the weekend as Football Victoria (FV) Gippsland officially kicked off their season.
The competition is a rebranding of the Gippsland Soccer League (GSL) after the league was taken over by FV at the end of last year.
Local clubs Drouin Dragons and Trafalgar Victory continue to feature, with Trafalgar seeking to claim back-to-back senior men's titles after their success last year.
FV Gippsland round one results.
Senior Men (League 1)
Drouin Dragons SC 2–1 Inverloch Stars SC
Leongatha Knights FC 8–0 Lang Lang United SC
Trafalgar Victory FC 3–0 Wonthaggi United SC
Senior Men (League 2)
Drouin Dragons SC Reserves 4–1 Inverloch Stars SC Reserves
Trafalgar Victory FC Reserves 7–1 Leongatha Knights FC Reserves
Phillip Island SC 3–0 Korumburra City SC (forfeit)
Senior Women
Drouin Dragons SC 3–0 Inverloch Stars SC (forfeit)
Leongatha Knights FC 7–0 Lang Lang United SC
Trafalgar Victory FC 6–0 Wonthaggi United SC
Korumburra City SC 2–1 Mirboo North United FC
Under 17 Mixed
Leongatha Knights FC White 3–2 Leongatha Knights FC Blue
Phillip Island SC 5–1 Drouin Dragons SC
Drouin Dragons SC 11–0 Inverloch Stars SC
Under 15 Girls
Phillip Island SC 1–1 Drouin Dragons SC Yellow
Drouin Dragons SC Maroon 2–5 Wonthaggi United SC
Under 14 Mixed (Juniors A)
Phillip Island SC Penguins 3–4 Phillip Island SC Stingrays
Korumburra City SC 2–4 Leongatha Knights FC
Drouin Dragons SC Maroon 2–2 Inverloch Stars
Under 14 Mixed (Juniors B)
Mirboo North United FC 21–0 Trafalgar Victory FC
Lang Lang SC 1–3 Drouin Dragons SC Yellow
Under 12 Girls
Lang Lang United SC 6–1 Leongatha Knights FC
Drouin Dragons SC 1–11 Inverloch Stars FC
Under 12 Mixed (Juniors A)
Leongatha Knights FC 8–0 Korumburra City SC
Drouin Dragons SC 3–0 Phillip Island SC
Wonthaggi United SC 6–4 Inverloch Stars SC
Under 12 Mixed (Juniors B)
Inverloch Stars SC 10–2 Drouin Dragons SC
Phillip Island SC 4–1 Drouin Dragons SC
Leongatha Knights FC 5–0 Drouin Dragons SC
Wonthaggi United SC 10–0 Phillip Island SC