Sport Neerim defeated It wasn't to be for Neerim District's division five midweek side after they were beaten by Drouin in last week's grand final at Traralgon. by Warragul Drouin Gazette Published March 11, 2026 Link copied! Copy failed! Neerim District finished runners-up in their division five grand final last Tuesday. The team is (back, from left) Graeme Wingrove, Jim Schroeder, Gerry Engelstad, Neville Cousins, Bronwyn Throup, (front, from left) Roger Till, Maureen 'Cookie' Halligan, Thelma Schroeder, Wendy Olsson and Pam Majak. Updated March 11, 2026 10:00 am | 2 minutes ago Link copied! Copy failed!