Wednesday, 11 March 2026
Subscribe
Advertising banner
Sport

Neerim defeated

It wasn't to be for Neerim District's division five midweek side after they were beaten by Drouin in last week's grand final at Traralgon.

Warragul Drouin Gazette profile image
by Warragul Drouin Gazette
Published
Neerim defeated
Neerim District finished runners-up in their division five grand final last Tuesday. The team is (back, from left) Graeme Wingrove, Jim Schroeder, Gerry Engelstad, Neville Cousins, Bronwyn Throup, (front, from left) Roger Till, Maureen 'Cookie' Halligan, Thelma Schroeder, Wendy Olsson and Pam Majak.
Updated

Read More

puzzles,videos,hash-videos
Advertising banner